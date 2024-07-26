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Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var | Sürücü gözaltında

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 26.07.2024 21:07
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Anadolu Otoyolu’nda katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var | Sürücü gözaltında

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan kaza yolu savaş alanına çevirdi. Korkunç kazada hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs birbirine girdi ve yaşanan feci kazadan acı haber geldi.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Çatak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu. Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Meryem ve İrem Eroğlu ile Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

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