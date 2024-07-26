Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var | Sürücü gözaltında
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan kaza yolu savaş alanına çevirdi. Korkunç kazada hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs birbirine girdi ve yaşanan feci kazadan acı haber geldi.
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Çatak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu. Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Meryem ve İrem Eroğlu ile Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
- Olimpiyat açılış töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Paris 2024 Olimpiyat oyunları kaç gün sürecek?
- iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...
- Evinizin temizlik kokusu tüm mahalleyi saracak! İşte komşunuzu kıskançlıktan çatlatacak yöntem
- Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay
- 2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik hesaplama; O tarihten itibaren...
- Galatasaray'dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor
- ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...
- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı | 2024 KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?
- DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?
- YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının tarihi belli oldu mu?