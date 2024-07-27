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Gönen ve çevre ilçelerde huzur uygulaması

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:53
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Gönen ve çevre ilçelerde huzur uygulaması

Balıkesir'in Gönen ilçesi ve çevre ilçelerde, asayiş ve trafik yönünden huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

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