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Eskişehir'de sağanak yağış uyarısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:54
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Eskişehir’de sağanak yağış uyarısı

Eskişehir'de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

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