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Beykoz'da uzun namlulu silahlarla asker eğlencesi kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:10
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Beykoz’da uzun namlulu silahlarla asker eğlencesi kamerada

Asker uğurlaması sırasında bir grup kişi yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarken, araç ve motosikletlerinin plakalarını çıkararak sokağı trafiğe kapattılar. Çevredeki vatandaşları hem rahatsız edip, hem de canlarını tehlikeye atan magandaların o anları ise yine o grubun içindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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