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Dereye uçan otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 16:26
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Dereye uçan otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu

Hakkari'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

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