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Esenler'de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:51
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Esenler’de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Esenler'de 22 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Polisin olaya müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

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