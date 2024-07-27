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20 yaşında 53 yıl hapisle aranan firari parkta yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:34
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20 yaşında 53 yıl hapisle aranan firari parkta yakalandı

Adana'da polisin parkta dolaşırken şüphe üzerine durdurduğu, GBT sorgusunda 22 dosyadan dolandırıcılık suçundan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Murat Can Songelen (20), yakalanıp cezaevine gönderildi.

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