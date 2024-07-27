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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:44
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Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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