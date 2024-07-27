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Ağıla kurt saldırdı: 2 koyun, 1 keçi telef oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:56
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Ağıla kurt saldırdı: 2 koyun, 1 keçi telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçi ve koyunların bulunduğu ağıla giren kurt, 2 koyun ve 1 keçiyi parçalayarak telef etti.

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