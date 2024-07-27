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Antakya’da eve giren yılanı itfaiye yakaladı

İHA
Giriş: 27.07.2024 15:29
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Antakya’da eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Son dakika yaşam haberleri... Hatay’ın Antakya ilçesinde eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. İtfaiye ekipleri yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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