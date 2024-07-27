Tokat’ta kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı

Durumun 112'ye bildirmesi ile birlikte bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN