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Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 27.07.2024 21:15
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Tokat’ta kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı

Tokat - Ordu Karayolu üzerinde bulunan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü kavşağı mevkinde kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücü Nejdet Tagraf'ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma düştü. Yan yatarak duran otomobildeki sürücü Nejdet Tagraf ve Cemile Tagraf yaralandı.

Durumun 112'ye bildirmesi ile birlikte bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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