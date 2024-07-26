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Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu! PKK mensubu yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 12:24
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Yunanistan’a kaçmaya çalışıyordu! PKK mensubu yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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