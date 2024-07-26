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Kütahya'da acı olay! Bir kişi tarlasında ölü bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 12:33
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Kütahya’da acı olay! Bir kişi tarlasında ölü bulundu

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tarlasında traktörün üstünde ölü bulunan kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

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