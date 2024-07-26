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D-100 kara yolunu kilitleyen kaza! Ulaşıma kapandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 11:33
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D-100 kara yolunu kilitleyen kaza! Ulaşıma kapandı

Son dakika haberi... D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

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