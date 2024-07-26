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Yazar ve şair Afşar Timuçin hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 13:06
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Yazar ve şair Afşar Timuçin hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Son dakika haberine göre Yazar ve şair Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Timuçin, 28 Temmuz Pazar günü Ataköy'de kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.

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