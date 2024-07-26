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Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 13:22
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Edirne’de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

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