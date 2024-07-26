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Narkotik denetimlerinde 17 şüpheli yakalandı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 13:04
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Narkotik denetimlerinde 17 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberine göre Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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