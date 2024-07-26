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Tekirdağ'da kınalı bamyanın hasadı başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 12:54
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Tekirdağ’da kınalı bamyanın hasadı başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı. Çiftçilerin topladığı bamya pazarda kilosu 200 liradan satışa sunuluyor.

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