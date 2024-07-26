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Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 12:57
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Edirne’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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