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Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 12:43
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Ege Denizi’nin güneyi için fırtına uyarısı

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nin güneyi ile Bodrum ve Kaş tarafı için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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