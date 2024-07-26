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Tekirdağ'da 90 şüpheli yakalandı! 24 zanlı tutuklandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 12:59
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Tekirdağ’da 90 şüpheli yakalandı! 24 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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