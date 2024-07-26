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Kars'ta polisten taksiyle fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 12:59
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Kars’ta polisten taksiyle fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde polisin bir gazinoya düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, fark edilmemek için müşteri gibi taksiyle gidip baskın yaptığı gazinoda fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

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