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Kayseri'de düğün magandalarına ceza yağdı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 13:01
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Kayseri’de düğün magandalarına ceza yağdı!

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 11 şüpheliye 91 bin 542 lira ceza kesildi.

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