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Sivas'ta devrilen otomobildeki bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 11:28
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Sivas’ta devrilen otomobildeki bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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