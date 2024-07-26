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Kemer'de geçen yıl yanan 400 hektar ormanlık alan ağaçlandırılıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 11:27
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Kemer’de geçen yıl yanan 400 hektar ormanlık alan ağaçlandırılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.

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