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Nilüfer'de su kesintisi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 11:30
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Nilüfer’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 25 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

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