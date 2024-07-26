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Samsun'da gümrük kaçağı 32 lüks otomobil motoru ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 12:41
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Samsun’da gümrük kaçağı 32 lüks otomobil motoru ele geçirildi

Son dakika haberine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 otomobil motoru ele geçirildi. Motorlar İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

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