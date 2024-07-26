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Uyarılar peş peşe geldi! Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 12:39
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Uyarılar peş peşe geldi! Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı!

Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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