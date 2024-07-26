Uyarılar peş peşe geldi! Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı!
Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
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