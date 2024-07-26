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Batman'da ilginç olay! Kargoyla kaçak sigara göndermeye çalıştı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 13:02
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Batman’da ilginç olay! Kargoyla kaçak sigara göndermeye çalıştı

Batman'da kargoyla kaçak sigara göndermeye çalışan şüpheli gözaltına alındı. Sigaralara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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