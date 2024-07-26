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Keşan'da dron destekli denetimde 20 sürücüye cezai işlem uygulandı

Giriş: 26.07.2024 14:28
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Keşan’da dron destekli denetimde 20 sürücüye cezai işlem uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetimde 20 sürücüye çeşitli maddelerde cezai işlem uygulandı.

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