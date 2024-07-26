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Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 14:18
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Kastamonu’da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

Son dakika haberine göre Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

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