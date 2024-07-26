İzmir'de ormanlık alanda yangın! Çandarlı-Denizköy yolu kapatıldı | Alevler kontrol altında
İzmir Dikili'de ormanlık bölgede yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale başlarken, alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yayılan yangın nedeniyle Mavikent Sitesi tahliye edildi, Çandarlı-Denizköy Kara Yolu ise trafiğe kapatılırkenDikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındığını belirterek "Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu" şeklinde konuştu. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.
Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yaklaşık 15 dakika sonra, 14.35'te yapılan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.
BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral'dan açıklamalarda bulundu. Oral, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti.
"TEHDİT ALTINDA OLAN YERLEŞİM YERİ YOK"
Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi:
"Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor. Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."
KONTROL ALTINDA
Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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