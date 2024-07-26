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Aydın'da iki günde 30 aranan şahıs yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 11:25
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Aydın’da iki günde 30 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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