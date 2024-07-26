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Bitlis'teki sahte sağlık raporu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Giriş: 26.07.2024 14:13
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Bitlis’teki sahte sağlık raporu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli eş zamanlı yapılan sahte sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 98 kişiden 19'u tutuklandı.

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