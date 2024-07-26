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Kartal'a büyük panik! 4 katlı binanın balkonu çöktü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 16:44
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Kartal’a büyük panik! 4 katlı binanın balkonu çöktü

İstanbul Kartal'da bulunan 4 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Çökmenin nedeni belirlenemezken, bina mühürlenerek tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kartal'da çatısının bir kısmında çökme meydana gelen bina boşaltılarak mühürlendi. Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'taki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattaki dairenin balkonuna çöktü.

Kartal'daki binanın balkonundaki çökme sonrası güvenlik önlemleri alındıKartal'daki binanın balkonundaki çökme sonrası güvenlik önlemleri alındı

APARTMAN MÜHÜRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İncelemelerin ardından binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edilerek apartman mühürlendi.

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