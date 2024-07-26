Kartal’a büyük panik! 4 katlı binanın balkonu çöktü

Kartal'da çatısının bir kısmında çökme meydana gelen bina boşaltılarak mühürlendi. Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'taki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattaki dairenin balkonuna çöktü.