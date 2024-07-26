26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Haber alınamıyordu! Ölü bulundu! Yer: Denizli

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 17:19
ABONE OL
Haber alınamıyordu! Ölü bulundu! Yer: Denizli

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. 41 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan adam annesi tarafından evinde ölü bulundu. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mustafa Albayrak'ın (41), annesi oğlunu evde hareketsiz şekilde buldu.

Kendisinden haber alınamayan Mustafa AlbayrakKendisinden haber alınamayan Mustafa Albayrak

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Albayrak'ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. 41 yaşında ki adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Albayrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör