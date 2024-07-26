Haber alınamıyordu! Ölü bulundu! Yer: Denizli
Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. 41 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan adam annesi tarafından evinde ölü bulundu. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mustafa Albayrak'ın (41), annesi oğlunu evde hareketsiz şekilde buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Albayrak'ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. 41 yaşında ki adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Albayrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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