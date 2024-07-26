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Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 16:29
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Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı

İletişim Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, faaliyet gösterdiği büyükşehirlerdeki 28 şubesinin 13'ünü kapattı.

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