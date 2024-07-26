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İş makinesiyle kaçak kazıya 10 gözaltı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 14:12
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İş makinesiyle kaçak kazıya 10 gözaltı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde iş makinesiyle define ararken yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

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