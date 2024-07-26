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FETÖ firarisi eski polis izli bölmede saklanırken yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 14:10
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FETÖ firarisi eski polis izli bölmede saklanırken yakalandı

Ankara'da FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıldır aranan 'Say' kod adlı eski polis memuru H.A. kaldığı adreste bulunan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

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