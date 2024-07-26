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Emekli öğretmen dairesinde ölü bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 13:42
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Emekli öğretmen dairesinde ölü bulundu

Antalya'da daireden yoğun koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, emekli öğretmen Niyazi Yerli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler Yerli'nin altında kablo olduğunu görünce tedbir amaçlı elektrik akımını kesti. Yerli'nin, ölmeden önce koluna tansiyon aleti bağladığı görüldü.

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