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Düzce'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 13:30
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Düzce’de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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