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Kopan TIR lastiğinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 13:28
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Kopan TIR lastiğinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da tırdan fırlayan lastiğin çarptığı 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Genç kızın kazadan önce marketten alışveriş yaptığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

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