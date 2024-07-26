Caniliğin bu kadarı! Sultangazi’de kedi yavrusunu balkona attı: 2 gözaltı

Sultangazi'de bir cani kedi yavrusunu bir evin balkonuna attı ve bir diğer kişi de o anları kayda aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir kişinin elindeki kedi yavrusunu sokaktaki bir binanın balkonuna fırlattığı, başka bir kişinin de bu olayı kameraya çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.