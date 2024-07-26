Caniliğin bu kadarı! Sultangazi'de kedi yavrusunu balkona attı: 2 gözaltı
İstanbul Sultangazi'de vicdansız şahıs elindeki yavru kediyi bir evin balkonuna attı. O acımasız anları ise bir başka şahıs kayda aldı. Olay sonrası harekete geçen polis kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sultangazi'de bir cani kedi yavrusunu bir evin balkonuna attı ve bir diğer kişi de o anları kayda aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir kişinin elindeki kedi yavrusunu sokaktaki bir binanın balkonuna fırlattığı, başka bir kişinin de bu olayı kameraya çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, inceleme sonucu kediyi atan şüphelinin M.Y. (14), olayı kaydedenin ise B.E.D. (15) olduğunu tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Gözaltına alınan B.E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y'nin "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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