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Ankara'da korku dolu anlar: Kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Giriş: 26.07.2024 20:31 Güncelleme: 26.07.2024 20:31
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Ankara’da korku dolu anlar: Kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Ankara'da yoldaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadı.

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