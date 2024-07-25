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Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerler alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 10:23
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Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerler alevlere teslim oldu

Hatay'da konteyner kentte meydana gelen yangında 10 konteyner zarar gördü.

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