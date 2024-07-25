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Zehir tacirlerine geçit yok! Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı

Giriş: 25.07.2024 23:59 Güncelleme: 25.07.2024 23:59
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Zehir tacirlerine geçit yok! Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri’de aracıyla kente uyuşturucu getireceği tespit edilen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Aracın özel bölmesinde 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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