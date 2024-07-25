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Kayseri'de acı olay! Feci kaza 3 çocuğu anne babasından ayırdı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.07.2024 23:59 Güncelleme: 25.07.2024 23:59
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Kayseri’de acı olay! Feci kaza 3 çocuğu anne babasından ayırdı

Kayseri-Ankara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti. Acı kazada 3 çocukları da yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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