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Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetimi! 50 sürücüye cezai işlem uygulandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 00:04
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Sakarya’da yüksek ses ve egzoz denetimi! 50 sürücüye cezai işlem uygulandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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