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Yolculuk yapacaklar dikkat! Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'hava koşulu' engeli! Yüzde 5 azaltma kararı alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 18:29 Güncelleme: 25.07.2024 18:32
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Yolculuk yapacaklar dikkat! Sabiha Gökçen’de uçuşlara ’hava koşulu’ engeli! Yüzde 5 azaltma kararı alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

MGM, günler öncesinden İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ARŞİVSabiha Gökçen Havalimanı ARŞİV

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı ARŞİVSabiha Gökçen Havalimanı ARŞİV

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaSabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklama

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

İstanbul’da sağanak yağış başladıİstanbul’da sağanak yağış başladı

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