Meteoroloji saat verip uyarmıştı! Megakent İstanbul'da sağanak yağış başladı | Detaylar A Haber'de...
Yüksek sıcaklıklar ve nem, yerini kuvvetli sağanak yağışına bırakacak. Meteoroloji haritayı güncelledi. Buna göre, bugün İstanbul dahil birçok kentte sağanak uyarısı verildi. İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli sağanak yağış etkili oluyor.Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Vural yaptığı açıklamada, "Meteoroloji günler öncesinde İstanbul için uyarıda bulunmuştu. O yağış bizim bulunduğumuz Eyüpsultan'da başladı. Yer yer zaman zaman gök gürültüsü ve şimşeklerin çaktığına da şahit oluyoruz. Sağanak nedeniyle trafiğin zaman zaman yoğunlaştığını söylemek mümkün. Kimi noktalarda yerlerde göllenmeler mevcut." ifadelerin kullandı.
Yüksek sıcaklıklar ve nem, yerini kuvvetli sağanak yağışına bırakacak. Meteoroloji yeni haritayı güncelledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul genelinde bu akşam 21.00'den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.
Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00'a kadar etkili olması bekleniyor.
İSTANBULDA SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI
İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli sağanak yağış etkili oluyor.
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Vural'ın açıklamaları şöyle:
"Meteoroloji günler öncesinde İstanbul için uyarıda bulunmuştu. O yağış bizim bulunduğumuz Eyüpsultan'da başladı. Yer yer zaman zaman gök gürültüsü ve şimşeklerin çaktığına da şahit oluyoruz. Sağanak nedeniyle trafiğin zaman zaman yoğunlaştığını söylemek mümkün. Kimi noktalarda yerlerde göllenmeler mevcut. Özellikle bunun için dikkat edilmesi gerekiyor. Sürücüler zor anlar yaşıyor. Dışarıya çıkmak isteyen vatandaşları uyaralım. Özellikle motokuryeler siparişlerini mümkünse erteleme şansını kullansınlar."
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